Morto Willie Colón se ne va a 75 anni l’artista mondiale che trasformò la salsa in un linguaggio politico

Willie Colón, musicista e bandleader, è morto all’età di 75 anni a causa di complicazioni di salute. La sua carriera ha rivoluzionato la salsa, portando il genere a livello mondiale e inserendo temi sociali nei testi. Nel corso degli anni, ha pubblicato oltre 40 album, ricevendo numerosi riconoscimenti. La sua scomparsa rappresenta una perdita per il panorama musicale latino. La famiglia si prepara a ricordarlo con un evento speciale in città.

Willie Colón, leggendario musicista e icona della salsa nuyorican, è morto all’età di 75 anni. La notizia è stata confermata dalla famiglia con un comunicato pubblicato sui suoi profili social, in cui si afferma che l’artista si è spento serenamente, fra l’amore dei cari. I familiari hanno ringraziato i fan per il sostegno e hanno chiesto rispetto per la privacy. La morte di Willie Colón Anche il suo manager, Pietro Carlos, ha reso omaggio all’artista definendolo “un architetto del suono di New York”, capace di trasformare il trombone in una voce del popolo e in un ponte tra i Caraibi e la metropoli statunitense. 🔗 Leggi su Virgilio.it

