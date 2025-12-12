L’Ucraina vuole la pace tu no | Trump punta il dito su Zelensky

In un contesto di crescente tensione internazionale, Donald Trump ha rivolto accuse e parole forti contro Zelensky, sottolineando la sua volontà di mettere fine al conflitto in Ucraina. Le sue dichiarazioni segnano un possibile cambio di rotta nelle dinamiche diplomatiche e sollevano interrogativi sulle future strategie di pace.

Sembra proprio che questa volta Donald Trump sia deciso a chiudere, una volta per tutte, la guerra in Ucraina. E per riuscirci, dopo oltre un anno di minacce e negoziati inconcludenti, anziché prendersela con chi ha iniziato il conflitto, ossia la Russia di Vladimir Putin, è disposto a scaricare definitivamente Volodymyr Zelensky e a scontrarsi con i leader europei che, al contrario, non vogliono mollare Kiev. Come sempre, il tycoon ha fatto filtrare il suo stato d’animo attraverso le parole della portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, secondo cui “il presidente non vuole più chiacchiere, vuole azione. Lanotiziagiornale.it

#Ucraina Per il Cremlino, con i colloqui in Europa Zelensky vuole inserire nel piano di pace USA "proposte inaccettabili" per Mosca. Sulla proposta di un referendum sul destino del #Donbass, il consigliere Ushakov dice: "Appartiene alla Russia, secondo la - facebook.com facebook

#Ucraina, il Cremlino: “La #Russia vuole lavorare per la pace, non per la tregua” x.com