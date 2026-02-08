Pucci si ritira da Sanremo Meloni gli esprime solidarietà e punta il dito verso la sinistra che controbatte

Andrea Pucci ha deciso di ritirarsi dalla partecipazione a Sanremo, e in molte voci si è alzato il dibattito politico. Il premier Meloni ha espresso solidarietà al comico e ha accusato la sinistra di usare la vicenda per scopi politici, scatenando reazioni e polemiche tra gli altri esponenti. La decisione di Pucci ha acceso una discussione che coinvolge anche le strategie di comunicazione dei partiti.

Il ritiro da Sanremo di Andrea Pucci sta dividendo la politica tanto che anche il premier Meloni si è scomodata a commentare la vicenda Poco fa Andrea Pucci ha annunciato che non sarà più a Sanremo come co- conduttore. A seguito delle polemiche che ci sono state, dopo l'annuncio di Carlo Conti, il comico ha deciso di fare un passo indietro. In questi giorni ha ricevuto, insieme alla sua famiglia, una serie di insulti ed è stato anche oggetto di epiteti come 'omofobo', 'razzista', e 'fascista'. Poco dopo è arrivato il commento del Presidente del consiglio che ha puntato il dito verso la sinistra.

