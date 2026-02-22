Vuelta a Andalucia 2026 Pidcock trionfa nell’ultima tappa A Romeo il successo finale

Thomas Pidcock ha vinto l’ultima tappa della Vuelta a Andalucia, portando a casa il suo primo successo stagionale. La vittoria arriva dopo aver affrontato un percorso difficile e impegnativo, che ha premiato la sua tenacia e strategia in salita. Il britannico, in sella a una Pinarello-Q36.5, ha superato gli avversari negli ultimi chilometri. Con questa vittoria, Pidcock si aggiudica il risultato finale della corsa.

© Oasport.it - Vuelta a Andalucia 2026, Pidcock trionfa nell’ultima tappa. A Romeo il successo finale

Thomas Pidcock mette il primo suo sigillo nella stagione 2026. Il britannico Pinarello-Q36.5 ha centrato la vittoria nella quinta ed ultima tappa della Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol. Si tratta dell’undicesimo successo in carriera per Pidcock, che ha attaccato in salita nel tratto finale, andando a prendersi poi il successo sul traguardo di Lucena. Lo spagnolo Ivan Romeo è riuscito a conservare il suo primo posto nella classifica generale, conquistando così a 22 anni la sua prima corsa a tappe della carriera. Secondo posto per il norvegese Andreas Leknessund (Uno-X Mobility) con un ritardo di soli sette secondi, mentre in terza posizione ha chiuso proprio Thomas Pidcock. 🔗 Leggi su Oasport.it Pidcock vince l'ultima tappa della Vuelta a Andalucia 2026, Romeo conquista la classifica generaleThomas Pidcock ha vinto in solitaria l’ultima tappa della Vuelta a Andalucia, portando a casa la vittoria grazie a una fuga decisa. Ivan Romeo trionfa in solitaria alla Vuelta a Andalucia 2026, conquistando tappa e magliaIvan Romeo ha vinto la seconda tappa della Vuelta a Andalucia 2026, grazie a un attacco deciso a pochi chilometri dal traguardo. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Vuelta a Andalucia 2026, il percorso (Altimetrie e Planimetrie); Vuelta Andalucía 2026: sarà di nuovo Tom Pidcock contro il blocco UAE?; Vuelta Andalucia 2026, quello che serve sapere; Vuelta a Andalucia 2026, prima tappa: volata vincente di Christophe Laporte. Vuelta a Andalucia 2026, assolo nel finale di Ivan Romeo. Tappa e maglia per lo spagnoloIvan Romeo della Movistar Team s'impone nella seconda tappa della Vuelta a Andalucia, la Torrox-Otura di 138,5 chilometri. Lo spagnolo, dopo un'azione ... oasport.it Vuelta a Andalucia 2026: colpaccio in volata di Tom Crabbe, settimo Nicolò BurattiAltra volata ristretta alla Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol 2026. Quarta frazione che si è conclusa in quel di Pozoblanco: a trionfare a sorpresa ... oasport.it Sull'ammiraglia della MBH Bank-Csb-Telecom Fort si rivede Orlando Maini, innamorato del ciclismo e del ruolo di diesse, come lo affronta in questa nuova sfida che riparte dalla Vuelta Andalucia. MBH BANK Csb Telecom Fort | CINELLI | Rudy Project #BiciPr x.com Attenzione a questo nome: Tom Crabbe! E' un giovane velocista belga della Flanders Baloise e ha già vinto due corse in questo avvio di stagione. Oggi ha conquistato la quarta tappa della Vuelta Andalucia. Nel finale c'è stato un attacco promosso da Tim Wel - facebook.com facebook