Pidcock vince l' ultima tappa della Vuelta a Andalucia 2026 Romeo conquista la classifica generale

Thomas Pidcock ha vinto in solitaria l’ultima tappa della Vuelta a Andalucia, portando a casa la vittoria grazie a una fuga decisa. La corsa ha visto anche Romeo conquistare la classifica generale, consolidando la sua posizione in classifica. La gara ha attirato numerosi spettatori lungo le strade e ha messo in evidenza la forma dei ciclisti all’inizio della stagione. La competizione si è conclusa con un finale emozionante.

La quinta tappa della Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol ha regalato a Thomas Pidcock una vittoria in solitaria che segna l’inizio della stagione 2026 per il corridore britannico del team Pinarello-Q36.5. L’assolo sull’ultima salita ha consentito al 22enne di aggiungere l’undicesimo successo in carriera, mentre la classifica generale resta guidata da Ivan Romeo, che a 22 anni porta a casa la sua prima corsa a tappe della carriera. La fuga iniziale è stata riassorbita e sono stati diversi i tentativi di fuga che hanno movimentato la corsa. Victor Campenaerts e Tim Wellens hanno provato a forzare la dinamica, ma le loro mani hanno ben presto trovato lo stesso destino di altre iniziative: interrotte prima di aprire una breccia significativa. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Ivan Romeo trionfa in solitaria alla Vuelta a Andalucia 2026, conquistando tappa e magliaIvan Romeo ha vinto la seconda tappa della Vuelta a Andalucia 2026, grazie a un attacco deciso a pochi chilometri dal traguardo.

Vuelta a Andalucia 2026, assolo nel finale di Ivan Romeo. Tappa e maglia per lo spagnoloIvan Romeo ha vinto la seconda tappa della Vuelta a Andalucia, partita da Torrox e arrivata a Otura, lunga 138,5 km.

