ivan romeo trionfa in solitaria alla vuelta a andalucia 2026 conquistando tappa e maglia

Ivan Romeo ha vinto la seconda tappa della Vuelta a Andalucia 2026, grazie a un attacco deciso a pochi chilometri dal traguardo. La sua fuga ha sorpreso gli avversari, consentendogli di conquistare anche la maglia gialla di leader. Durante la corsa, Romeo ha mostrato grande forza sulle salite e una strategia efficace, sfruttando bene le occasioni lungo il percorso. La vittoria di oggi conferma la sua forma in vista dei grandi appuntamenti della stagione. La gara prosegue con l’attenzione puntata sul suo prossimo movimento.

In una cornice di gara ben definita, la seconda tappa della Vuelta a Andalucia ha mostrato una lettura impeccabile della corsa da parte di Ivan Romeo, capace di trasformare una situazione di fuga in una vittoria in solitaria a meno di due chilometri dal traguardo. Il corridore della Movistar Team ha centrato il suo quarto successo da professionista, siglando la vittoria su una leale battistrada e conquistando anche la leadership della classifica generale. La mattinata è iniziata vivace con una fuga che ha preso corpo sin dai primi chilometri. A circa centootto chilometri dalla fine sono partiti Burnett, Azanza e Prieto, ai quali si sono aggiunti Leknessund e Romeo. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

