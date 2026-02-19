Documenti digitali Dieci milioni di attivazioni su Io

Il numero di attivazioni di Documenti digitali su Io ha superato i 10 milioni, con 17,3 milioni di documenti caricati, a causa dell’aumento dell’uso dell’IT-Wallet. Questo strumento, presente nell’app, permette di digitalizzare e conservare facilmente i documenti importanti. Gli utenti preferiscono sempre più questa funzione, che semplifica la gestione di carte di identità, patenti e altri certificati. La crescita dimostra quanto la digitalizzazione stia diventando una parte quotidiana della vita di molti italiani. L’attenzione si concentra ora sull’espansione di questa tecnologia.

Un boom di attivazioni che è arrivato a quota 10,1 milioni, per 17,3 milioni di documenti caricati. Sta andando forte l'IT-Wallet, la funzionalità dell'app Io che consente di digitalizzare i documenti nella sezione portafoglio. In pratica, l'utente può caricare la sua patente di guida, la tessera sanitaria e la Carta europea delle disabilità. Queste possono poi essere esibite durante i controlli e hanno lo stesso valore del documento originale, permettendo al proprietario di uscire di casa con il solo cellulare. Non è un problema nemmeno l'assenza di connessione internet, poiché il documento è consultabile anche senza accesso alla rete.