Vomero maxi rogo in strada | incenerite alcune auto e uno scooter

Un incendio ha devastato alcune auto e uno scooter in via Morghen al Vomero, provocato da un atto doloso. Le fiamme sono divampate in strada, causando danni alle vetture e alla bicicletta elettrica. Testimoni riferiscono di aver visto una persona fuggire poco dopo che il fuoco si è scatenato. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Le indagini sui responsabili sono in corso.

Tempo di lettura: < 1 minuto Pesante rogo in strada al Vomero, in tarda mattinata. Come testimoniano un post e una foto sui social di Emanuele Papa, consigliere leghista della Municipalità 5, in via Morghen sono state “incendiate più di un’auto ed una bici elettricamotorino”. Nella descrizione, ci sono state “fiamme altissime, folla bloccata e fumo nerissimo”. Papa fa un plauso ai militari dell’operazione “Strade sicure”, intervenuti sul posto. “Hanno requisito tutti gli estintori dei vari esercizi commerciali della zona e – spiega – sono riusciti a spegnere quasi totalmente l’ incendio ancora prima dell’ arrivo dei Vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

