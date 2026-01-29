Liceo Alberti al Vomero dopo 7 milioni di lavori Pnrr aule senza riscaldamenti e scuola allagata
Dopo sette milioni di lavori finanziati con il PNRR, l’istituto al Vomero si trova ancora in difficoltà. Le aule sono senza riscaldamenti e spesso si allaga, creando problemi quotidiani per studenti e insegnanti. La dirigente scolastica ha scritto alla Città Metropolitana, chiedendo risposte chiare e soluzioni definitive, dopo due anni di disagi causati dai lavori in corso.
La dirigente scolastica del Liceo Alberti di via Pigna al Vomero scrive alla Città Metropolitana: "Due anni di disagi per i lavori, chiediamo certezze".🔗 Leggi su Fanpage.it
