Liceo Alberti al Vomero dopo 7 milioni di lavori Pnrr aule senza riscaldamenti e scuola allagata

Dopo sette milioni di lavori finanziati con il PNRR, l’istituto al Vomero si trova ancora in difficoltà. Le aule sono senza riscaldamenti e spesso si allaga, creando problemi quotidiani per studenti e insegnanti. La dirigente scolastica ha scritto alla Città Metropolitana, chiedendo risposte chiare e soluzioni definitive, dopo due anni di disagi causati dai lavori in corso.

