Volta ao Algarve 2026 | Juan Ayuso si prende la tappa e la classifica generale

Juan Ayuso ha conquistato la vittoria sulla tappa e la classifica generale alla Volta ao Algarve 2026, portando a casa i primi successi della stagione con la maglia Lidl-Trek. Lo spagnolo, arrivato a dicembre, ha attaccato negli ultimi chilometri, sorprendendo gli avversari e salendo in vetta alla classifica generale. La sua fuga decisiva ha lasciato senza risposta i rivali, determinando una vittoria che ha fatto parlare il mondo del ciclismo.

Arrivano in Portogallo le prime due vittorie per Juan Ayuso in maglia Lidl-Trek. Lo spagnolo, arrivato in inverno nella squadra tedesca, ha agguantato l'ultima tappa della Volta ao Algarve 2026 aggiudicandosi anche la classifica generale. L'iberico è riuscito a trionfare grazie ad uno sprint in leggera salita in quel di Malhão: battuto nel testa a testa grazie al colpo di reni il britannico Oscar Onley (INEOS Grenadiers). Terzo posto per il fuoriclasse francese Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) che si è arreso allo sprint dei due sopra citati, chiudendo in seconda posizione in classifica generale (risultato clamoroso a 19 anni).