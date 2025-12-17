volley cavallino 4 torri al tappeto in b si riscatta il team di c di fortunati

La 4 Torri Volley di Cavallino ha affrontato un weekend difficile, con una sconfitta per 3-1 a Loreto nel match decisivo per il quarto posto in serie B. Il team di C di Fortunati cerca ora di reagire e riscatto nel proseguo della stagione.

Non è stato un weekend positivo per la prima squadra della 4 Torri Volley targata Cavallino, che a Loreto ha rimediato un ko per 3-1 nello scontro diretto per il quarto posto nel campionato di serie B. È andata decisamente meglio alle altre selezioni granata, a partire dalla serie C maschile di coach Fortunati, che sta disputando un bel campionato con un gruppo giovanissimo ma di grande prospettiva. La squadra della 4 Torri Volley targata Le Stagioni d’Italia ha superato con un secco 3-0 (25-20, 25-17, 25-21) l’Orbite salendo all’ottavo posto in classifica a braccetto con Mar Pallavolo Viserba con un bilancio di quattro vittorie e sei sconfitte. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

