Scioperi dei trasporti a febbraio 2026 | treni metro e voli a rischio disagi

Febbraio 2026 si apre con disagi per chi deve muoversi in Italia. Scioperi dei trasporti coinvolgono treni, metro, autobus e voli, creando possibili ritardi e cancellazioni. Le agitazioni sono programmate in tutto il paese, e i viaggiatori devono prepararsi a possibili disagi nelle prossime settimane.

Febbraio 2026 si preannuncia un mese complesso per chi deve spostarsi in Italia. È infatti previsto un fitto calendario di scioperi nel settore dei trasporti, con possibili ripercussioni su treni, metropolitane, autobus e voli, sia a livello locale che nazionale. Le agitazioni coinvolgeranno diversi comparti e potrebbero causare ritardi, cancellazioni e modifiche ai servizi programmati. Le prime proteste sono attese già nei primi giorni di febbraio, con scioperi che interesseranno il trasporto ferroviario regionale in alcune aree del Paese. In particolare, sono previste astensioni dal lavoro di lunga durata che potrebbero incidere soprattutto sui collegamenti utilizzati quotidianamente dai pendolari, con variazioni di orario e riduzioni del servizio. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

