Vogliono vedere canali diversi Lite a coltellate in comunità Ragazzino ferito a un braccio

Una discussione tra alcuni ragazzini in una comunità si è trasformata in una colluttazione con coltellate, provocando il ferimento di un ragazzo a un braccio. La lite è nata da un diverbio su quale canale televisivo preferire, un motivo banale che ha scatenato l’episodio violento. La scena si è svolta in modo rapido e ha coinvolto più giovani, creando preoccupazione tra gli operatori presenti. La situazione resta sotto controllo, ma il fatto ha lasciato tutti sorpresi.

Nella cameretta della comunità, tutto è iniziato da una discussione stupida, da ragazzini. Una lite su cosa vedere in tv, di quelle così comuni da risultare quasi banali. Ma presto i toni si sono alzati e, come troppo spesso accade di questi tempi, uno dei due giovanissimi ha tirato fuori un coltello, con cui al culmine della rabbia ha colpito l'altro. La violenta lite conclusasi con l'aggressione all'arma bianca si è consumata l'altra notte in una comunità per minori stranieri non accompagnati in via Ferrarese, dove intorno all'una gli educatori sono stati svegliati da grida e insulti prima; e poi da urla di dolore.