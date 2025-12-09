Lite in strada finisce a coltellate Un ferito in prognosi riservata arrestato l’aggressore

Foligno, 9 dicembre 2025 – Una lite in strada, scoppiata per motivi ancora da chiarire, è finita a coltellate, con un uomo ricoverato in ospedale in prognosi riservata ed un altro arrestato con l’accusa di tentato omicidio. Accade a Foligno, dove nella mattinata di oggi, 9 dicembre, i due si sono affrontati fino ad arrivare al drammatico epilogo. In base a quanto ricostruito, la lite sarebbe partita per motivi ritenuti banali. Il ferito è stato trasportato all'ospedale di Foligno. La sua vita non sembra comunque essere in pericolo. Sul posto è subito intervenuto il personale del commissariato di Foligno che ha tra l'altro sequestrato il coltello. 🔗 Leggi su Lanazione.it

