Lite in strada finisce a coltellate Un ferito in prognosi riservata arrestato l’aggressore
Foligno, 9 dicembre 2025 – Una lite in strada, scoppiata per motivi ancora da chiarire, è finita a coltellate, con un uomo ricoverato in ospedale in prognosi riservata ed un altro arrestato con l’accusa di tentato omicidio. Accade a Foligno, dove nella mattinata di oggi, 9 dicembre, i due si sono affrontati fino ad arrivare al drammatico epilogo. In base a quanto ricostruito, la lite sarebbe partita per motivi ritenuti banali. Il ferito è stato trasportato all'ospedale di Foligno. La sua vita non sembra comunque essere in pericolo. Sul posto è subito intervenuto il personale del commissariato di Foligno che ha tra l'altro sequestrato il coltello. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Lite notturna nell'Umbertino, "bidoni buttati in strada": interviene la polizia
Violenta lite per strada con ferimento: un arresto per resistenza a pubblico ufficiale
Violenza in centro storico, un uomo ferito alla testa durante una lite in strada
Cassano Magnago, 25enne arrestato dopo una lite in strada: resistenza e ferito un carabiniere. - facebook.com Vai su Facebook
Lite in strada col compagno, donna si spara alla testa Vai su X
Lite in strada finisce a coltellate. Un ferito in prognosi riservata, arrestato l’aggressore - La polizia sta cercando di ricostruire i motivi che hanno innescato la brutale violenza ... Da lanazione.it
Natale, più di 100 presepi da tutto il mondo in mostra in Vaticano lapresse.it
Ginnastica artistica, la classe 2010 diventa grande: chi sono le nuove seniores dell’Italia? oasport.it
Kpop demon hunters raggiunge il livello di taylor swift con il riconoscimento jumptheshark.it
Clima, costruire il domani ecodibergamo.it
L’altro ispettore: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata tpi.it
Moda, Cna sostiene l’iniziativa del ministro Urso contro la concorrenza sleale dall’Asia lopinionista.it