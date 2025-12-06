Un 34enne italiano ferito dopo una lite a coltellate a Innsbruck
Un cittadino italiano di 34 anni è stato aggredito a coltellate ieri mattina nella centrale Kärntner Straße, a Innsbruck. L’aggressore, tuttora ignoto, avrebbe tentato per ben tre volte di colpire la vittima al volto con un coltello. L’italiano si è difeso alzando le braccia, ma è stato raggiunto da un fendente al braccio destro, procurandosi una ferita di circa cinque centimetri. Dopo essere. 🔗 Leggi su Feedpress.me
