Torino parla Vlasic | Dobbiamo guardarci tutti negli occhi siamo in una situazione difficile

Vlasic ha commentato la difficile situazione del Torino dopo la sconfitta contro il Genoa, che ha portato a un pesante 3-0. La squadra si trova in una posizione complicata in classifica, con soli 27 punti, e il centrocampista ha chiesto a tutti di essere responsabili e di affrontare i propri errori. La sconfitta a Marassi ha acceso l’allarme tra i tifosi e i giocatori, che temono le conseguenze di questa crisi.

© Calcionews24.com - Torino, parla Vlasic: «Dobbiamo guardarci tutti negli occhi, siamo in una situazione difficile»

Calciomercato Juventus: la verità su Celik a parametro zero. C’è già un accordo? Cosa c’è dietro alle voci sull’approdo del turco in bianconero Bayern Monaco, Kane nel mirino del Barcellona ma l’attaccante prende posizione! Ha svelato questo sul suo futuro. Parole importanti del tedesco Cristiano Ronaldo rivela il suo futuro: annuncio del portoghese sulla sua prossima squadra! Ecco dove vuole giocare Inter, Dumfries è tornato in gruppo: ottime notizie per Chivu! Mentre Calhanoglu.Aggiornamenti dopo l’ultimo allenamento Infortunati Juventus: contusione al polpaccio per Yildiz, Bremer si allena a parte. 🔗 Leggi su Calcionews24.com La compagna tradita risponde al biatleta norvegese: “Difficile perdonare, mi ha messo in una situazione difficile”La compagna del biatleta norvegese rompe il silenzio e racconta la sua versione dei fatti. Leggi anche: Conferenza stampa Fabregas post Inter Como: «Risultato pesante, zitti e a casa. Dobbiamo guardarci allo specchio per…» Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Genoa-Torino, c’è il duello tra jolly. Malinovskyi-Vlasic: gol, rigori e fantasia; TORINO - Vlasic: Dobbiamo guardarci tutti negli occhi, siamo in una situazione molto difficile; Torino, Baroni: Vlasic insostituibile. Futuro? Tutto passa dal presente e dal Bologna; Moviola Torino Bologna | brivido VAR sul pari di Vlasic Fourneau grazia Zortea e Odgaard nel finale gli episodi dubbi del match. Vlasic senza veli: Situazione difficile, dobbiamo guardarci negli occhi. C'è ancora tempo, ma...Brutto ko del Torino contro il Genoa e Baroni non parla in conferenza. La situazione e le parole del centrocampista ... tuttosport.com Torino, Vlasic: Dobbiamo fare di più, svegliamoci! Stiamo rischiando...Dopo la sconfitta contro il Genoa, il capitano del Torino Nikola Vlasic ha parlato in conferenza stampa. Di seguito le sue parole sul momento delicato dei granata, che alla prossima gara sfideranno la ... lalaziosiamonoi.it Fabio Galante parla del momento del Torino sulle pagine della Gazzetta dello Sport. “A questo punto, io credo che la strada sia quella di costruire un corpo unico: società, squadra, tifosi e città, tutti uniti. Ci deve essere un blocco compatto, senza crepe, affin - facebook.com facebook Il Politecnco di Torino e il boom di fuoricorso, parla Francesco Profumo: «La qualità è data dal patto educativo. Non dal numero di appelli» x.com