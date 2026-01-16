Morte Erri Talone Colleferro e Artena si fermano | proclamato il lutto cittadino nel giorno dei funerali
Il giorno dei funerali di Erri Talone, le città di Colleferro e Artena hanno proclamato il lutto cittadino, fermandosi in segno di rispetto e memoria per il lavoratore scomparso martedì scorso. Questa decisione riflette il cordoglio e la vicinanza della comunità, che si unisce nel ricordo di una vita spezzata troppo presto.
Nel giorno dell'ultimo saluto a Erri Talone, le città di Colleferro e Artena si fermeranno per onorare la memoria del lavoratore tragicamente scomparso martedì scorso. L'amministrazione comunale di Colleferro, guidata dal Sindaco Pierluigi Sanna, ha firmato l'Ordinanza n. 22026 proclamando. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
