Esplosione in palazzina ad Adelfia lutto cittadino nel giorno dei funerali della coppia di anziani
Un’esplosione ha distrutto una palazzina ad Adelfia, uccidendo una coppia di anziani. La comunità si ferma per i funerali di Rocco Lotito e Antonia Costantini, i due coniugi di 90 e 92 anni morti nell’incidente di sabato. La città ha deciso di proclamare il lutto cittadino per onorare la memoria dei due anziani.
Rocco Lotito e Antonia Costantini, 90 e 92 anni sono deceduti nello scoppio avvenuto sabato 31 gennaio nella loro abitazione di via Oberdan Sarà lutto cittadino ad Adelfia nel giorno dei funerali di Rocco Lotito e Antonia Costantini, i due anziani coniugi di 90 e 92 anni morti nell'esplosione della loro abitazione avvenuta nella giornata di sabato 31 gennaio. A dichiararlo è il sindaco di Adelfia Giuseppe Cosola, in un messaggio sui social: "A nome mio e di tutta l'Amministrazione Comunale, desidero esprimere il più profondo senso di cordoglio e vicinanza alle famiglie dei nostri due concittadini, tragicamente scomparsi.
Bari, crolla palazzina ad Adelfia dopo esplosione: morti due anziani all’interno
Questa mattina, intorno alle 12.
Bari, palazzina crolla dopo un’esplosione ad Adelfia: “Si cerca coppia sotto le macerie”
Un edificio ad Adelfia, nel Barese, è crollato dopo un’esplosione.
Bari, esplosione in palazzina ad Adelfia: morti due anzianiLe vittime sono un uomo di 93 anni e la moglie di 91. L'esplosione, probabilmente dovuta a una bombola di gas, ha causato uno sventramento ma la casa non è crollata ... adnkronos.com
L'esplosione nella palazzina e l'incendio: muoiono due anziani ad Adelfia. Lui gridava aiuto, poi un altro boatoRocco Lotito, 90 anni, e sua moglie Antonetta Costantino, 92 anni, sono rimasti intrappolati nella loro abitazione in via Oberdan. A provocare la tragedia forse una bombola di gas ... baritoday.it
Telesveva. . AD ADELFIA CROLLA UNA PALAZZINA A SEGUITO DI UNA ESPLOSIONE: MORTI DUE 90ENNI - ANDRIA, AZIENDA OLEARIA TRUFFATA E CARICHI D’OLIO SPARITI - FOGGIA, PASSANTE AGGREDITO DAI LADRI – ANDRIA, GRAVI INCIDE - facebook.com facebook
ULTIM’ORA Bari, crolla palazzina dopo esplosione: 2 persone sotto le macerie Poco dopo le 13 ad Adelfia (Bari) una palazzina è crollata in seguito a un’esplosione, dovuta probabilmente alla fuoriuscita di gas da una bombola. Sotto le macerie vi sarebbero x.com
