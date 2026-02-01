Esplosione in palazzina ad Adelfia lutto cittadino nel giorno dei funerali della coppia di anziani

Un’esplosione ha distrutto una palazzina ad Adelfia, uccidendo una coppia di anziani. La comunità si ferma per i funerali di Rocco Lotito e Antonia Costantini, i due coniugi di 90 e 92 anni morti nell’incidente di sabato. La città ha deciso di proclamare il lutto cittadino per onorare la memoria dei due anziani.

Rocco Lotito e Antonia Costantini, 90 e 92 anni sono deceduti nello scoppio avvenuto sabato 31 gennaio nella loro abitazione di via Oberdan Sarà lutto cittadino ad Adelfia nel giorno dei funerali di Rocco Lotito e Antonia Costantini, i due anziani coniugi di 90 e 92 anni morti nell'esplosione della loro abitazione avvenuta nella giornata di sabato 31 gennaio. A dichiararlo è il sindaco di Adelfia Giuseppe Cosola, in un messaggio sui social: "A nome mio e di tutta l'Amministrazione Comunale, desidero esprimere il più profondo senso di cordoglio e vicinanza alle famiglie dei nostri due concittadini, tragicamente scomparsi.

Questa mattina, intorno alle 12.

Un edificio ad Adelfia, nel Barese, è crollato dopo un’esplosione.

