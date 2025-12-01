Papà Vittorio Sgarbi ha provato 2 volte a buttarsi dal terrazzo Lo hanno chiuso a chiave in camera Ho denunciato tutti per maltrattamenti | la figlia Evelina a Verissimo

Ilfattoquotidiano.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo aveva annunciato la scorsa settimana a “Verissimo” e lo ha fatto davvero. Evelina Sgarbi ha “denunciato tutti per maltrattamenti e circonvenzione d’incapace”. Lo riferisce lei stessa in una nuova intervista concessa al programma condotto da Silvia Toffanin in onda il 30 novembre, dove torna a parlare della propria battaglia per aiutare il papà Vittorio, che secondo lei sarebbe circondato da persone che non operano per il suo bene e non forniscono informazioni sulle sue reali condizioni di salute. Nello studio del talk di Canale 5 Evelina scende nel dettaglio a proposito dei presunti tentativi di suicidio di Vittorio Sgarbi cui aveva accennato già 7 giorni fa: “Sono voci che mi sono arrivate tempo fa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Papà Vittorio Sgarbi ha provato 2 volte a buttarsi dal terrazzo. Lo hanno chiuso a chiave in camera. Ho denunciato tutti per maltrattamenti”: la figlia Evelina a “Verissimo”

