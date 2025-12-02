Vittorio Sgarbi matrimonio spostato da Venezia ad Arpino? La figlia Evelina | Magari si sposa da solo

Prosegue senza sosta la diatriba tra Vittorio Sgarbi e sua figlia Evelina, iniziata con la malattia e il conseguente ricovero del critico d’arte, e proseguita con toni sempre più accesi nei mesi successivi, tra accuse reciproche e silenzi inaspettati. E mentre Sgarbi è tornato in tv, presenziando in vari programmi dove ha ribadito la sua decisione di voler sposare la storica compagna Sabrina Colle, non sembrano placarsi i toni dello scontro con sua figlia Evelina Sgarbi la quale, dal canto suo, continua a mettere in dubbio che il padre sia realmente nelle condizioni di prendere una decisione così importante. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Vittorio Sgarbi, matrimonio spostato da Venezia ad Arpino? La figlia Evelina:”Magari si sposa da solo”

