Il centrodestra è in attesa di una risposta da parte di Comanducci, mentre si intensifica la caccia a Mister X. Fratelli d’Italia si oppone all’ipotesi Tanti e chiede di congelare le nomine. Nessuno vuole fare il primo passo, tutti preferiscono aspettare che gli altri si muovano. La partita dei candidati si svolge ancora in modo incerto, tra silenzi e mosse sfuggenti.

Nessuno fa un passo prima dell’altro. Nessuno scopre le carte prima dell’altro. Nel risiko dei toto-candidato centrodestra e centrosinistra "galleggiano". Tatticamente. "Niente frullatore mediatico", è la parola d’ordine che esce dal tavolo del centrodestra apparecchiato (politicamente) dai vertici regionali e locali sul dossier Arezzo. A capotavola Francesco Michelotti (Fdi), Marco Stella (Fi) con Andrea Crippa (Lega) informato ma assente per un impegno. All’altro capo del "desco" lo stato maggiore aretino di Fratelli d’Italia (Simona Petrucci e Francesco Macrì), il sindaco Alessandro Ghinelli con gli esponenti della civica Ora e il forzista Bernardo Mennini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Centrodestra: è caccia a Mister X. Si aspetta la risposta di Comanducci. Fdi fa muro contro l’ipotesi Tanti e chiede di congelare le nomine

