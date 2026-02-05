I medici possono sospendere i sostegni vitali anche contro la volontà espressa nel biotestamento

Un giudice ha stabilito che i medici possono sospendere i sostegni vitali anche se il paziente aveva espresso il suo desiderio di non essere sottoposto a cure. La decisione ha già fatto discutere, perché si scontra con le volontà anticipate e le leggi sul fine vita. La sentenza apre un nuovo fronte nel dibattito sulla gestione delle scelte individuali in ambito medico.

È una sentenza che inevitabilmente innescherà una polemica. Perché il fine vita è regolamentato con leggi molto differenti tra loro in Europa e in Italia e in questo caso arrivato era stata espressa una volontà di non interrompere le cure. La Corte europea dei diritti umani ha stabilito che, in determinate circostanze, l e decisioni dei medici sull’interruzione dei trattamenti di sostegno vitale possono prevalere sulla volontà precedentemente espressa dal paziente. La pronuncia riguarda un ricorso presentato contro la Francia dai familiari di un uomo deceduto nel 2022 dopo la sospensione delle cure, nonostante nel proprio biotestamento si fosse dichiarato contrario a qualsiasi interruzione dei trattamenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “I medici possono sospendere i sostegni vitali anche contro la volontà espressa nel biotestamento” Approfondimenti su Biotestamento Italia Corte “diritti umani”: legittimo interrompere trattamenti vitali a paziente contro la sua volontà La Corte dei diritti umani ha stabilito che è legittimo interrompere i trattamenti vitali a un paziente che si oppone, anche se si tratta di un caso di biotestamento. La Russa contro Gattuso: «Anche i fischi possono essere uno stimolo! Gli arbitri? Troppi errori contro l’Inter!» La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Biotestamento Italia Argomenti discussi: Statine e dolori muscolari: scoperto il meccanismo nascosto che spinge molti pazienti a sospendere il farmaco. ++ IL CONSIGLIO HA DATO IL VIA LIBERA: I MEDICI IN PENSIONE POSSONO TORNARE AL LAVORO ++ https://www.friulioggi.it/friuli/medici-pensione-famiglia-ok-consiglio-regionale-2-febbario-2026 #friuli #friulioggi facebook Nel Torinese i #medici di base possono scrivere in ricetta bianca la cosiddetta "prescrizione sociale" per visite museali e attività d'arte che, in base al rapporto #Oms 2019, hanno un ruolo di prevenzione e gestione delle malattie croniche. #ANSASalute bit.ly x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.