Vis a Sassari arriva un punto per ripartire Zona calda a distanza e via i cattivi pensieri

Un pareggio tra Torres e Vis Pesaro deriva dalla mancanza di reti, creando un punto utile per ripartire. La partita si è svolta in una zona calda della classifica, con entrambe le squadre che hanno cercato di evitare errori. La sfida ha visto poche occasioni da gol e molte azioni in equilibrio. La squadra di casa ha tentato di imporre il ritmo, mentre gli ospiti hanno mantenuto la calma. La partita si è chiusa senza reti, lasciando molte incognite.

TORRES 0 VIS PESARO 0 TORRES (3-4-2-1): Zaccagno; Baldi, Antonelli, Nunziatini; Zecca (9' st Masala) Brentan, Mastinu (23' st Giorico), Sala; Di Stefano (23' st Bonin), Luciani (37' st Diakite); Sorrentino. All. Greco. A disp. Marano, Petriccione, Fabriani, Lunghi, Dumani, Idda, Zanandrea, Liviero. VIS PESARO (3-4-1-2): Guarnone; Ceccacci, Di Renzo, Zoia; Durmush (42' st Rizza), Berengo (1' st Giovannini), Di Paola, Barranco (1' st Franchetti); Machin; Jallow (28' st Ventre), Lari (15' st Nicastro). All. Stellone. A disp. Pozzi, Fratti, Piras, Bastianelli, Podrini. Arbitro: Pasculli di Como. Note – Sole, terreno gibboso; spettatori 2.