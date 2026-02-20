Vis disputa una partita importante a Sassari, dove affronta la Torres domani alle 14:30. La squadra si prepara a una sfida impegnativa, poiché la posizione in classifica non riflette la reale forza degli avversari. I giocatori sono concentrati per evitare sorprese e affrontare il match con determinazione. La trasferta rappresenta un banco di prova importante per valutare il livello di maturità del gruppo. La partita si annuncia più combattuta di quanto ci si aspetti, e le squadre sono pronte a darsi battaglia.

Una trasferta da prendere con le pinze. Domani alle 14:30 contro la Torres sarà più dura di ciò che la classifica racconta. I sardi sono penultimi, a pari punti con Sambendettese e Perugia, ma sotto la cura di mister Alfonso Greco stanno trovando continuità di prestazioni e risultati. Dal suo ritorno a Sassari otto pareggi, tre vittorie e due sconfitte. Per mister Greco la terza esperienza in rossoblù degli ultimi cinque anni si è aperta all’insegna del bel gioco e di una prolificità offensiva ritrovata. Sotto la precedente gestione tecnica di Michele Pazienza la Torres aveva infatti trovato la via del gol solo cinque volte su quattordici, con Greco in panchina negli ultimi due mesi i sardi, tranne che in una circostanza, sono sempre andati a segno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Vis, a Sassari passaggio cruciale del torneo

