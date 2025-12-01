Finisce senza reti | quarto risultato utile consecutivo Giana punto con le Dolomiti Bellunesi Distanza di sicurezza dalla zona calda

FONTANAFREDDA (Pordenone) Un punto sul campo delle Dolomiti Bellunesi, un altro passo avanti per la Giana che, dopo lo 0-0 del Tognon, rimane in zona playoff. Quarta partita di fila senza ko (sette punti), per una squadra che nelle ultime dieci gare ha perso solo una volta ed ha mantenuto la porta inviolata in sette occasioni. Niente male per la squadra di Espinal che, tradizionalmente, punta alla salvezza. A Fontanafredda il tecnico ritrova Lischetti, ma deve presentarsi senza Albertini e Occhipinti, oltre al lungodegente Ballabio, e punta sulla coppia d’attacco Gabbiani-Akammadu. Proprio il “gioiellino“ di proprietà della Cremonese prova a mordere subito: fiammata spenta da Consiglio in uscita. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Finisce senza reti: quarto risultato utile consecutivo. Giana, punto con le Dolomiti Bellunesi. Distanza di sicurezza dalla zona calda

Argomenti simili trattati di recente

Calcio, serie D. Pari senza reti tra Termoli e Teramo. Finisce 0-0 la gara del Cannarsa. I giallorossi giocano alla pari con la seconda della classe anche quando restano in dieci per l'espulsione di Ceesay #IoSeguoTgr Vai su X

Calcio, serie D. Pari senza reti tra Termoli e Teramo. Finisce 0-0 la gara del Cannarsa. I giallorossi giocano alla pari con la seconda della classe anche quando restano in dieci per l'espulsione di Ceesay Servizio di Antonello Di Lella, montaggio Serena Santel - facebook.com Vai su Facebook

Finisce senza reti: quarto risultato utile consecutivo. Giana, punto con le Dolomiti Bellunesi. Distanza di sicurezza dalla zona calda - FONTANAFREDDA (Pordenone) Un punto sul campo delle Dolomiti Bellunesi, un altro passo avanti per la Giana che, dopo lo 0- Come scrive sport.quotidiano.net

Napoli - Eintracht finisce senza reti, si complica il cammino in Champions - Uomini di Conte ora con quattro punti in classifica ... Scrive rainews.it

Filottranese e Loreto finisce senza reti - Il mister biancorosso dopo il match: "Dovevamo pensare a fare quel saltino di mentalità nel volerci imporre e ci siamo riusciti" "Era una partita difficile, dovevamo pensare a fare quel saltino di ... Come scrive ilrestodelcarlino.it