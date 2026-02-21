LIVE Derthona-Virtus Bologna 84-75 Coppa Italia basket 2026 in DIRETTA | Tortona vicinissima alla finale!

Niang ha segnato due canestri decisivi nel finale, portando Tortona a un passo dalla finale della Coppa Italia di basket 2026. La squadra di casa ha sfruttato al massimo le occasioni, mantenendo un vantaggio stabile contro Virtus Bologna. Gorham ha commesso un fallo in attacco, regalando due tiri liberi a Niang. La partita si avvicina alla conclusione con il punteggio di 84-75 e pochi secondi rimasti. La tensione cresce in attesa dell’ultimo tiro.

© Oasport.it - LIVE Derthona-Virtus Bologna 84-75, Coppa Italia basket 2026 in DIRETTA: Tortona vicinissima alla finale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Meno di un minuto allo scadere! 84-75 Due su due Niang. Fallo in attacco di Gorham e due liberi per Niang, sempre meno però alla sirena finale. 84-73 Uno su due soltanto per lui, mancano 1:48! Liberi anche per Morgan 84-72 Due su due! Tortona sempre più vicina! Due liberi per Chapman a 1:57 dalla fine! Fallo di Baldasso su Jallow che regala due liberi a 2:37 dalla fine! 82-70 Due su due! 2:49 Due liberi per Chapman. Traversa di Edwards, mai in partita oggi. Niang continua a tenere vivi i suoi a rimbalzo d'attacco. 80-70 Hubb nell'angolo per Gorham! Tripla a 3:30 dallo scadere. Perché è stata sospesa la semifinale di Coppa Italia Derthona-Virtus Bologna: causa e durata dell'interruzioneÈ durata circa dieci minuti la sospensione della seconda semifinale della Final Eight di Coppa Italia 2026. La Virtus Olidata Bologna e la Bertram ... INFORTUNIO PER L'ARBITRO Interrotta la semifinale tra Virtus Bologna e Bertram Derthona al 12': infortunio al polpaccio per Denis Quarta. Ha preso il suo posto Lorenzo Baldini.