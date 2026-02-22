Virtus Bologna i tabù della Coppa Italia nei titoli dei quotidiani

La Virtus Bologna ha subito una sconfitta che interrompe la sua corsa in Coppa Italia, alimentando il timore di un tabù ancora presente. La squadra ha faticato a trovare il ritmo giusto contro un avversario determinato, incapace di risolvere le difficoltà offensive. La partita si è conclusa con un risultato che mette in discussione le aspettative di una squadra abituata a vincere. I tifosi si chiedono come la squadra possa superare questa battuta d’arresto.

Una sconfitta che segna la chiusura della Virtus Bologna in Coppa Italia, un risultato che alimenta la percezione di un tabù ancora vivo nei confronti della competizione. La rimonta vinta sul campo avversario non è bastata a impedire l'eliminazione, e la prestazione ha evidenziato momenti di solidità alternati a fasi di difficoltà. In questa cornice, l'esito della sfida contro Derthona Basket diventa un punto di riflessione sul presente e sulle dinamiche che accompagnano la squadra nelle competizioni nazionali. La partecipazione della Virtus Bologna alla Coppa Italia si è fermata a un passaggio cruciale dopo il confronto con Derthona Basket. Il crollo Virtus, la Coppa Italia resta un tabùLa sconfitta della Virtus Bologna contro Tortona, con un punteggio di 78-84, deriva da una serata complicata sotto canestro. Virtus, il tabù Coppa Italia. Edwards al momento giustoLa Virtus Bologna non ha ancora vinto la Coppa Italia, una vittoria che sembra sfuggirle da anni.