Il crollo Virtus la Coppa Italia resta un tabù

La sconfitta della Virtus Bologna contro Tortona, con un punteggio di 78-84, deriva da una serata complicata sotto canestro. La squadra ha faticato a contenere gli attacchi avversari e ha commesso troppi errori nelle fasi decisive. Nonostante alcuni segnali positivi in attacco, la difesa ha mostrato molte lacune. La vittoria di Tortona ha interrotto una lunga attesa per la conquista della Coppa Italia, che rimane un obiettivo ancora sfuggente.

© Sport.quotidiano.net - Il crollo Virtus, la Coppa Italia resta un tabù

VIRTUS BOLOGNA 78 TORTONA 84 OLIDATA BOLOGNA: Vildoza 6, Morgan 23, Jallow 5, Akele 4, Diouf 9, Edwards 5, Alston Junior 7, Niang 13, Diarra 6, Hackett ne, Ferrari ne, Accorsi ne. All. Ivanovic. BERTRAM TORTONA: Manjon 4, Vital 11, Strautins 9, Gorham 19, Olejniczak 2, Biligha 7, Pecchia 2, Baldasso 7, Hubb 20, Chapman 4, Riismaa, Tandia ne. All. Fioretti. Arbitri: Rossi, Giovannetti, Quarta (sostituito dopo 12' da Baldini). Note: parziali 19-24; 40-39; 62-59. Tiri da due: Virtus 1832; Tortona 1534. Tiri da tre: 833; 1233. Tiri liberi: 1825; 1823. Rimbalzi: 36; 46. Rigaudeau, Jaric, Ginobili e Abbio possono dormire sonni traquilli.