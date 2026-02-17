Virtus il tabù Coppa Italia Edwards al momento giusto
La Virtus Bologna non ha ancora vinto la Coppa Italia, una vittoria che sembra sfuggirle da anni. Edwards ha segnato i punti decisivi nell’ultima partita, portando la squadra a un passo dal traguardo. La squadra cerca di superare questa barriera, che resta il suo grande obiettivo stagionale.
Campionati e Supercoppe a livello nazionale, Champions League e Eurocup in Europa, dopo i tanti trofei messi in una bacheca sempre più scintillante, manca quasi come un tabù da sfatare la Coppa Italia. E’ la manifestazione, Eurolega ovviamente esclusa, che manca nel palmares personale del presidente Massimo Zanetti, ma è anche il trofeo che tra finali perse ed eliminazioni premature la Virtus non conquista da 24 anni. L’ultima Coppa Italia la V Nera l’ha vinta infatti nella stagione 2001-02, con Rigaudeau e Ginobili, Abbio e Smodis, Jaric e Andersen in campo e con Messina in panchina. Da allora sono arrivate tante delusioni, tra cui 5 finalissime perse e proprio per questo l’appuntamento della Final Eight di Torino è così tanto atteso in società, ma anche nel popolo bianconero.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
