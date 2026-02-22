Virtus Bologna-Derthona Basket | le pagelle dei giocatori tortonesi

La Bertram Derthona Tortona ha ottenuto una vittoria importante contro Virtus Bologna, grazie alla buona difesa e a un attacco deciso. La squadra ha sfruttato al massimo le occasioni in transizione, portando a casa punti chiave nel secondo tempo. I giocatori hanno mostrato determinazione e coordinazione, riuscendo a contenere gli attacchi avversari. La partita si è decisa negli ultimi minuti, lasciando i tifosi emozionati fino alla sirena finale.

In una finale che ha tenuto viva l’attenzione fino all’ultima sirena, la Bertram Derthona Tortona ha mostrato una gestione equilibrata della gara, compiendo la chiave finale al momento giusto e mettendo in evidenza protagonisti e componenti offensive e difensive del proprio assetto. La serata ha confermato la capacità del gruppo di reagire alle fasi difficili e di valorizzare le risposte offensive decisivi, con un'accentuata leadership difensiva e una gestione accurata dei possessi nelle fasi decisive. 8 – emerge come il riferimento assoluto della serata, decisivo nel dare continuità e impulso al gioco. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Virtus Bologna-Derthona Basket: analisi della sfida e pronosticoVirtus Bologna ha conquistato la vittoria contro Derthona Basket, portando a casa il risultato con un margine di pochi punti.

Virtus Bologna-Derthona Basket: 39-40 alla pausaVirtus Bologna e Derthona Basket sono in parità 39-40 alla pausa della semifinale delle Frecciarossa Final Eight 2026, causata da una buona difesa di Derthona e da alcuni errori in attacco di Virtus.

LIVE Derthona-Virtus Bologna, Coppa Italia basket 2026 in DIRETTA: seconda semifinaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda semifinale della Coppa italia di ... oasport.it

Perché è stata sospesa la semifinale di Coppa Italia Derthona-Virtus Bologna: causa e durata dell’interruzioneÈ durata circa dieci minuti la sospensione della seconda semifinale della Final Eight di Coppa Italia 2026. La Virtus Olidata Bologna e la Bertram ... oasport.it

INFORTUNIO PER L'ARBITRO Interrotta la semifinale tra Virtus Bologna e Bertram Derthona al 12': infortunio al polpaccio per Denis Quarta. Ha preso il suo posto Lorenzo Baldini. #pianetabasket #coppaitalia - facebook.com facebook

Si spegne sull'ultimo tiro il sogno della tripletta in Next Gen Cup. L'Olimpia rimonta da meno nove nel quarto periodo poi cede 68-65. Alla Virtus Bologna Leggi il Game Report olimpiamilano.com/si-spegne-sull… #insieme #Olimpia x.com