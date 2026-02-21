Virtus Bologna-Derthona Basket | 39-40 alla pausa

Virtus Bologna e Derthona Basket sono in parità 39-40 alla pausa della semifinale delle Frecciarossa Final Eight 2026, causata da una buona difesa di Derthona e da alcuni errori in attacco di Virtus. Le due squadre si affrontano davanti a un pubblico numeroso, con i giocatori che cercano di mettere in mostra le proprie capacità. La partita continua ad essere molto equilibrata, con entrambi i team determinati a prendere il comando.

Alle ore 20.45 va in scena la semifinale delle Frecciarossa Final Eight 2026 tra virtus bologna e derthona, due squadre pronte a misurarsi su un palcoscenico di alto livello. Inizio mirato e determinantemente aggressivo caratterizza l'impegno, con i quintetti iniziali che delineano da subito equilibri tra solidità difensiva e dinamismo offensivo. L'esordio propone una serie di possessi intensi, pronti a dettare ritmo e letture tattiche per l'intera contesa. Sono stati indicati i quintetti iniziali della sfida: Derthona scende in campo con Manjon, Vital, Strautins, Gorham e Olejniczak, mentre Virtus risponde con Vildoza, Morgan, Jallow, Akele e Diouf.

LIVE Derthona-Virtus Bologna 39-40, Coppa Italia basket 2026 in DIRETTA: si va all’intervallo in parità!Il punteggio di 39-40 tra Derthona e Virtus Bologna deriva da un primo tempo combattuto, concluso in parità.

