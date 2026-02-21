Virtus Bologna-Derthona Basket | analisi della sfida e pronostico
Virtus Bologna ha conquistato la vittoria contro Derthona Basket, portando a casa il risultato con un margine di pochi punti. La partita si è disputata all’Inalpi Arena alle 20:45, chiudendo le semifinali delle Final Eight 2026. I giocatori delle due squadre si sono affrontati con intensità fin dai primi minuti, cercando di conquistare la finale. La squadra vincente si prepara ora alla prossima sfida decisiva.
La sfida tra virtus bologna e derthona basket, in programma all’Inalpi Arena alle ore 20:45, chiude il quadro delle semifinali delle Final Eight 2026. L’incontro riunisce due team in cerca di continuità dopo una stagione intensa e offre un confronto tra soluzioni tattiche diverse, con una pronosticata alternanza tra gestione del ritmo e aggressività difensiva. Gli arbitri designati sono Saverio Lanzarini, Manuel Attard e Valerio Grigioni. La partita è trasmessa in chiaro su Cielo, mentre Sky Sport Basket è disponibile sul satellite e LBATV offre lo streaming. Precedenti in stagione: 1-0 virtus bologna.🔗 Leggi su Mondosport24.com
Virtus Bologna-Napoli Basket: pronostico e analisi della sfidaLa partita tra Virtus Bologna e Napoli Basket si gioca a causa della qualificazione ai quarti di finale della Frecciarossa Final Eight 2026.
Basket, Serie A: Virtus Bologna a Venezia per conservare la vetta, Brescia sfida Derthona. Trasferta insidiosa per l’OlimpiaNel fine settimana torna la Serie A di basket, con partite che vedono Virtus Bologna impegnata a Venezia per mantenere la prima posizione e Brescia sfidare Derthona.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Virtus Bologna - Derthona Basket, le curiosità e dove vederla | LBA Frecciarossa Final Eight; LIVE Derthona-Virtus Bologna, Coppa Italia basket 2026 in DIRETTA: seconda semifinale; Final Eight, la Bertram sfida Bologna in semifinale: Muovere la palla per provare a ripetere l'upset con Venezia; Basket, Coppa Italia: avanzano anche Tortona e Bologna. Dove vedere in tv le due semifinali.
LIVE Derthona-Virtus Bologna, Coppa Italia basket 2026 in DIRETTA: seconda semifinaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda semifinale della Coppa italia di ... oasport.it
Final Eight Coppa Italia Basket: Derthona sfida in semifinale Bologna battendo Venezia 95-87TORINO – La Bertram Derthona Tortona gioca con cuore e mette tutta se stessa, aggiudicandosi il quarto di finale di Frecciarossa Final Eight 2026 contro l’Umana Reyer Venezia 95-87 dopo essere stata s ... quotidianopiemontese.it
Perpetua passione sulla pelle VIRTUS BOLOGNA - facebook.com facebook
Il tiro libero di Mattia Grassi permette all’Olimpia di raggiungere il Target Score di 82 punti e prevalere di un punto su Venezia. Domani alle 13:30 finale contro la Virtus Bologna #insieme #Olimpia x.com