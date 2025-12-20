Violenta rissa tra minori Due feriti in via Gandhi
Brutta rissa ieri all’ora di pranzo in via Gandhi, proprio davanti al supermercato Coop: la rissa tra giovani minorenne ha provocato due feriti, entrambi medicati con un codice di media gravità al pronto soccorso di Reggio. Il gruppo assalitore, che sarebbe formato da quattro o cinque ragazzi, si è subito dato alla fuga e nella serata di ieri i carabinieri, titolari delle indagini e intervenuti sul posto, non li avevano ancora rintracciati. Secondo quanto appreso, il parapiglia sarebbe deflagrato intorno alle 13.30, quindi all’ora di pranzo, nella trafficata via Gandhi. A fronteggiarsi sarebbero stati due gruppi di minorenni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
