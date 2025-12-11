Emilia-Romagna la più virtuosa d’Italia nella differenziata Col 79% supera il Veneto

L’Emilia-Romagna si distingue come la regione italiana con la più alta percentuale di raccolta differenziata, superando il 79%. Questo risultato conferma l’impegno della regione nella gestione sostenibile dei rifiuti e la sua posizione di leadership nel settore ambientale, consolidando il suo ruolo come esempio virtuoso a livello nazionale.

Bologna, 11 novembre 2025 — L’Emilia-Romagna si prende ufficialmente il titolo di regione più virtuosa d’Italia nella raccolta differenziata. Lo certifica il Rapporto Rifiuti Urbani 2025 dell’Ispra, pubblicato in queste ore, che fotografa un 2024 storico: il territorio ha raggiunto il 79% di raccolta differenziata, superando per la prima volta il Veneto e crescendo dell’1,8% rispetto all’anno precedente. Un balzo che non sorprende gli addetti ai lavori, ma che marca un punto di svolta nella gestione regionale dei rifiuti. Raccolta differenziata: la crescita in Emilia-Romagna. A commentare il risultato è l’assessora all’Ambiente Irene Priolo, che parla senza giri di parole di un traguardo “che ci riempie di soddisfazione” e che al tempo stesso “ci sprona a fare sempre di più”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it