Nella notte tra il 7 e l’8 gennaio 2026, un ordigno esplosivo è stato lanciato contro la filiale BNL di Pomigliano d’Arco. L’episodio rappresenta un tentativo di furto che, fortunatamente, non ha causato vittime grazie alla tempestiva individuazione dell’ordigno. La vicenda si inserisce in un contesto di crescente allerta sulla sicurezza delle strutture bancarie nel territorio, evidenziando la necessità di misure preventive efficaci.

POMIGLIANO D’ARCO (NAPOLI), 8 gennaio 2026 – Un ordigno esplosivo di elevata potenza, in grado di uccidere, è stato utilizzato nel corso dell’ennesimo raid notturno contro la filiale BNL di Pomigliano d’Arco, situata tra via Passariello e via Semola. Solo per una circostanza fortuita non si sono registrate vittime. Secondo le prime ricostruzioni, ignoti avrebbero sfondato la vetrina dell’istituto di credito e fatto irruzione all’interno, innescando una bomba per far saltare i bancomat. L’esplosione è stata violentissima e ha devastato la parte anteriore della filiale, causando danni strutturali ingenti. 🔗 Leggi su Primacampania.it

© Primacampania.it - Bomba devastante alla BNL di Pomigliano, strage evitata: ennesimo tentativo di furto

