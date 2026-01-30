Alle Colonne di San Lorenzo a Milano sono stati lasciati i resti dell’auto di scorta di Giovanni Falcone. La vettura, una Quarto Savona Quindici, è stata distrutta in un attacco di mafia anni fa, ma oggi i rottami sono ancora visibili. La scena ricorda una ferita aperta nella memoria collettiva, un monito sulla violenza di Cosa Nostra. Le lamiere, annerite e deformate, stanno lì come testimoni silenziosi di una strage che ha segnato la storia italiana.

Milano, 30 gennaio 2026 – I resti dell'auto di scorta dei poliziotti che proteggevano il giudice Falcone, la Quarto Savona Quindici, esposti alle Colonne di San Lorenzo di Milano. La teca è stata svelata questa mattina, 30 gennaio, e resterà visitabile fino alle 17. L'iniziativa è stata organizzata da DonatoriNati e QS15 con l'obiettivo di sensibilizzare e promuovere tra i giovani la cultura della legalità e della solidarietà ma anche quella della donazione del sangue. Alla cerimonia di svelamento della teca hanno partecipato, tra gli altri, il sindaco di Milano Beppe Sala, il prefetto della città Claudio Sgaraglia e il questore Bruno Megale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Quel che resta di una strage di mafia: alle Colonne di San Lorenzo le lamiere dell’auto della scorta di Giovanni Falcone

Approfondimenti su Giovanni Falcone

È venuta a mancare Anna Falcone, sorella maggiore del giudice Giovanni Falcone, ucciso dalla mafia nella strage di Capaci.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Giovanni Falcone

Argomenti discussi: Il viaggio degli oggetti personali delle vittime Covid: Bigoli presenta il suo film Quel che resta; Emanuela, l’anoressia e ciò che resta di bello; Quel che resta di Shakespeare; La memoria non va data per scontata, dipende da noi.

Presentato a Roma Quel che resta del femminismo, per nuovo dibattitoDal libro di Concia e Scaraffia un confronto con On. Carfagna e Boschi Roma, 29 gen. (askanews) - A Palazzo Grazioli a Roma, nella sede dell'Associazione Stampa Estera, si è svolto l'incontro organizz ... msn.com

Quel che resta del femminismo: tra cultura woke e patriarcato, ecco perché il tema non riguarda solo le donnePresentato a Roma il volume Quel che resta del femminismo, curato da Anna Paola Concia e Lucetta Scaraffia. Dalla cultura woke al patriarcato, confronto tra politica e cultura con Boschi e Carfagna ... msn.com