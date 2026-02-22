Villa Fastiggi carri e mascherate | due giri tra le vie e tanta allegria

Il Carnevale di Villa Fastiggi ha portato alle strade carri colorati e gruppi di mascherati. La festa si è svolta con due giri tra le vie del paese, attirando molti spettatori. La presenza di bambini e adulti ha animato le piazze, creando un’atmosfera di allegria. I partecipanti hanno sfoggiato costumi variopinti, mentre musica e cori hanno rianimato l’intera giornata. La tradizione di questa festa continua a riempire di vita il quartiere.

Oggi è il gran giorno. Quello del " Carnevale di Villa Fastiggi ", tra i più antichi e partecipati del pesarese. La manifestazione si svolgerà a partire dalle ore 15 con i carri che sfileranno lungo le vie del Quartiere 4 insieme alle mascherate partecipanti. Ad aprire il corteo sarà una 'dune buggy' con sopra la maschera topo simbolo e logo del carnevale. Seguirà il trenino della Carnevalesca allestito dalla scuola comunale dell'infanzia "Il Grillo Parlante" con il titolo "Libro, leggimi che mi ricorderò". Scorreranno poi le 4 allegorie realizzate dalla Carnevalesca di Villa Fastiggi: "Wonca San Pitre", "Pollon i bdei de san Pitre", "Specchio del reame chi è il più. Ci avviciniamo all'edizione 2026 del Carnevale di Villa Fastiggi, un'altro fra gli eventi tradizionali più attesi del Comune di Pesaro, Domenica 22 febbraio dalle 15 il via alla sfilata dei carri allegorici. Facciamo il punto con il presidente della Carnevalesca Carlo