Villa Fastiggi carri e mascherate | due giri tra le vie e tanta allegria

Il Carnevale di Villa Fastiggi ha portato alle strade carri colorati e gruppi di mascherati. La festa si è svolta con due giri tra le vie del paese, attirando molti spettatori. La presenza di bambini e adulti ha animato le piazze, creando un’atmosfera di allegria. I partecipanti hanno sfoggiato costumi variopinti, mentre musica e cori hanno rianimato l’intera giornata. La tradizione di questa festa continua a riempire di vita il quartiere.

Oggi è il gran giorno. Quello del " Carnevale di Villa Fastiggi ", tra i più antichi e partecipati del pesarese. La manifestazione si svolgerà a partire dalle ore 15 con i carri che sfileranno lungo le vie del Quartiere 4 insieme alle mascherate partecipanti. Ad aprire il corteo sarà una ’dune buggy’ con sopra la maschera topo simbolo e logo del carnevale. Seguirà il trenino della Carnevalesca allestito dalla scuola comunale dell’infanzia "Il Grillo Parlante" con il titolo "Libro, leggimi che mi ricorderò". Scorreranno poi le 4 allegorie realizzate dalla Carnevalesca di Villa Fastiggi: "Wonca San Pitre", "Pollon i bdei de san Pitre", "Specchio del reame chi è il più. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

