Vigone apre le danze | al via il Carnevale 2026 tra momenti legati alla tradizione e tanta allegria

Vigone dà il via al Carnevale 2026, un evento che unisce tradizione e convivialità. Mentre in Piemonte si attendono i festeggiamenti, questa località si distingue come primo esempio di celebrazione, offrendo momenti di allegria e radicata cultura popolare. Un’occasione per vivere un’atmosfera autentica e condividere la gioia del Carnevale con la comunità locale.

Mentre il resto del Piemonte deve ancora tirare fuori coriandoli e costumi, Vigone si conferma l'orgogliosa apripista delle celebrazioni di Carnevale. Il weekend di sabato 17 e domenica 18 gennaio 2026 segnerà il debutto ufficiale della festa, con un programma che promette di fondere l'energia delle nuove generazioni con il fascino immutato delle tradizioni secolari. A guidare il popolo dei festanti ritroveremo due volti già cari alla comunità: Matteo Corino e Cristina Bertone. Per il secondo anno consecutivo, saranno loro a vestire i panni del Cunt Rugnun e della Bela Isidora, le maschere storiche che incarnano lo spirito e l'anima del borgo.

Carnevale 2026: Vigone apre le danze con il Galà e la sfilata dei carri allegorici - Vigone si conferma apripista delle celebrazioni carnascialesche piemontesi con un fine settimana, quello del 17 e 18 gennaio 2026, che promette di unire l'entusiasmo dei giovani alla forza delle tradi ... mentelocale.it

PONTECHIANALE - Per la prima volta la palma del vincitore di Scivolandia varca i confini provinciali: a convincere, sabato sera, la giuria della più originale competizione di slitte delle Alpi è stata una comitiva new entry del concorso proveniente da Vigone (To facebook

