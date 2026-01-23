Quindici carri la madrina Samira Lui e tanta allegria | Santarcangelo in festa per il carnevale

Santarcangelo si prepara a celebrare il Carnevale domenica 25 gennaio, con una manifestazione che coinvolge quindici carri, la madrina Samira Lui e numerose iniziative. L’evento, organizzato da Gm Group, Pro loco Santarcangelo e Città Viva, promette un pomeriggio di festa, divertimento e inclusione per tutta la comunità. La giornata rappresenta un’occasione per riunire cittadini e visitatori in un’occasione di socialità e tradizione.

Fervono i preparativi per la grande festa di Carnevale di Santarcangelo, in programma domenica (25 gennaio): con la direzione artistica di Gm Group di Mirco Guidi in collaborazione con Pro loco Santarcangelo e Città Viva, sarà un pomeriggio all'insegna del divertimento e dell'inclusione grazie.

