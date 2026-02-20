Audi rivoluziona la F1 | l' ala posteriore si piega in curva per ridurre la resistenza
Audi ha presentato un’ala posteriore innovativa che si piega in curva, migliorando l’aerodinamica. La casa tedesca ha deciso di adottare questa tecnologia per adattarsi alle nuove regole sulla gestione dell’energia del 2026. La modifica permette di ridurre la resistenza all’aria, aumentando l’efficienza delle vetture in pista. Questa soluzione si inserisce in un nuovo approccio strategico, volto a ottimizzare le prestazioni e risparmiare carburante durante le gare.
Questo approfondimento analizza come le nuove regole dedicate alla gestione dell’energia per il 2026 pongano l’efficienza aerodinamica al centro dello sviluppo tecnico, con particolare attenzione all’interpretazione operativa dell’ala posteriore attiva. L’obiettivo è contenere la resistenza sui rettilinei e ridurre il consumo energetico, favorendo configurazioni innovative che si adattano alle nuove dinamiche di gara senza compromettere la stabilità e la manovrabilità. Con i limiti imposti alle Power Unit, l’attenzione si concentra sull’efficienza aerodinamica e sulla possibilità di utilizzare l’ala attiva su un numero ampio di tratti rettilinei.🔗 Leggi su Mondosport24.com
