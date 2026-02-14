Ferrari ha deciso di integrare il sistema idraulico dell’ala mobile anteriore direttamente nel telaio della vettura, per migliorare le prestazioni in pista. La scelta mira a ridurre i tempi di risposta e aumentare la stabilità durante le curve più impegnative. Questo cambiamento si traduce in un miglior controllo dell’assetto, consentendo alle monoposto di adattarsi più rapidamente alle variazioni del tracciato.

Le monoposto di Formula 1 di nuova generazione incorporano soluzioni tecniche avanzate che rivelano dinamismi complessi all’interno della carrozzeria. Tra le innovazioni più discusse figurano i sistemi che controllano l’ala anteriore in modo variabile, affidandone la gestione a un attuatore idraulico di rilevanza critica. La configurazione permettere di anticipare azionamenti rapidi e affidabili, con implicazioni dirette su sicurezza, bilanciamento e comportamento aerodinamico. L’analisi delle scelte progettuali mostra come lo spazio anteriore della vettura, compreso il muso e la zona del triangolo inferiore della sospensione, sia stato ottimizzato per integrare la nuova architettura senza compromettere la robustezza del veicolo. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Ferrari: il comando idraulico dell'ala mobile anteriore è integrato nel telaio

La Ferrari ha presentato un nuovo diffusore integrato al supporto dell'ala posteriore, migliorando l’aerodinamica della vettura.

La Ferrari ha rivelato come funziona il suo sistema di ala mobile, che ogni monoposto ha un modo tutto suo di usare.

