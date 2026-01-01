Bloccati dal ghiaccio nella notte di San Silvestro Salvati quattro escursionisti romani

Durante la notte di San Silvestro, quattro escursionisti romani di 19 anni sono rimasti bloccati dal ghiaccio durante un'escursione. L'intervento del Soccorso Alpino, della Speleologica Lazio e dell'Aeronautica Militare ha permesso di recuperarli in sicurezza. L’operazione ha dimostrato l’efficacia delle forze di soccorso in condizioni di emergenza, garantendo la sicurezza dei giovani e il rispetto delle procedure di intervento.

Quattro 19enne romani sono rimasti bloccati durante una escursione. L'intervento è avvenuto nella notte di San Silvestro, con le operazioni che sono state svolte dal corpo nazionale soccorso alpino e speleologico Lazio e dell'aeronautica militare, attivati per quattro escursionisti dispersi lungo. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Bloccati dal ghiaccio nella notte di San Silvestro. Salvati quattro escursionisti romani Leggi anche: Mandello del Lario: si perdono nella nebbia, quattro escursionisti bloccati in Grignetta Leggi anche: Temperature in picchiata, rischio ghiaccio per la notte di San Silvestro: spargisale in città Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Pescosolido, quattro escursionisti dispersi recuperati nella notte di San Silvestro; Ventenni bloccati in auto nella neve sul Grappa: recuperati dopo la notte all'addiaccio. Soccorso anche il papà che ha provato a.... Capodanno: 4 escursionisti romani 19enni soccorsi nella notte sul monte La Brecciosa, in Ciociaria - I ragazzi erano rimasti bloccati durante l'escursione a causa del repentino calo delle temperature, della presenza di neve e ghiaccio sul percorso e dell'impossibilità di ridiscendere in sicurezza. roma.corriere.it

Capodanno gelido: ecco le città più fredde nella notte di San Silvestro - La causa di questo brusco cambiamento meteo va ricercata nell’arrivo di venti molto freddi legati a una colata d’aria gelida in discesa direttamente dal Circolo Polare Artico. ilmeteo.it

Meteo: San Silvestro e Capodanno, pericolo Ghiaccio. Gli aggiornamenti - Dalle alte latitudini artiche (zona compresa tra la Penisola Scandinava e la Russia) si metteranno in moto delle correnti d'aria gelide che provochera ... ilmeteo.it

