Bloccati dal ghiaccio nella notte di San Silvestro Salvati quattro escursionisti romani

Da romatoday.it 1 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la notte di San Silvestro, quattro escursionisti romani di 19 anni sono rimasti bloccati dal ghiaccio durante un'escursione. L'intervento del Soccorso Alpino, della Speleologica Lazio e dell'Aeronautica Militare ha permesso di recuperarli in sicurezza. L’operazione ha dimostrato l’efficacia delle forze di soccorso in condizioni di emergenza, garantendo la sicurezza dei giovani e il rispetto delle procedure di intervento.

Quattro 19enne romani sono rimasti bloccati durante una escursione. L'intervento è avvenuto nella notte di San Silvestro, con le operazioni che sono state svolte dal corpo nazionale soccorso alpino e speleologico Lazio e dell'aeronautica militare, attivati per quattro escursionisti dispersi lungo. 🔗 Leggi su Romatoday.it

bloccati dal ghiaccio nella notte di san silvestro salvati quattro escursionisti romani

© Romatoday.it - Bloccati dal ghiaccio nella notte di San Silvestro. Salvati quattro escursionisti romani

Leggi anche: Mandello del Lario: si perdono nella nebbia, quattro escursionisti bloccati in Grignetta

Leggi anche: Temperature in picchiata, rischio ghiaccio per la notte di San Silvestro: spargisale in città

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Pescosolido, quattro escursionisti dispersi recuperati nella notte di San Silvestro; Ventenni bloccati in auto nella neve sul Grappa: recuperati dopo la notte all'addiaccio. Soccorso anche il papà che ha provato a....

bloccati ghiaccio notte sanCapodanno: 4 escursionisti romani 19enni soccorsi nella notte sul monte La Brecciosa, in Ciociaria - I ragazzi erano rimasti bloccati durante l'escursione a causa del repentino calo delle temperature, della presenza di neve e ghiaccio sul percorso e dell'impossibilità di ridiscendere in sicurezza. roma.corriere.it

Capodanno gelido: ecco le città più fredde nella notte di San Silvestro - La causa di questo brusco cambiamento meteo va ricercata nell’arrivo di venti molto freddi legati a una colata d’aria gelida in discesa direttamente dal Circolo Polare Artico. ilmeteo.it

Meteo: San Silvestro e Capodanno, pericolo Ghiaccio. Gli aggiornamenti - Dalle alte latitudini artiche (zona compresa tra la Penisola Scandinava e la Russia) si metteranno in moto delle correnti d'aria gelide che provochera ... ilmeteo.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.