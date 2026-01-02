Vicario Juve | Comolli pensa alla prossima estate Sarà il sostituto di Di Gregorio? Trapelano già queste indiscrezioni

Le recenti indiscrezioni suggeriscono che la Juventus stia valutando il mercato per la prossima estate, con particolare attenzione alla posizione di portiere. Comolli sarebbe al lavoro per individuare un possibile sostituto di Di Gregorio. Restano da confermare le voci, mentre i tifosi attendono aggiornamenti ufficiali sulla situazione della rosa bianconera.

Vicario Juve: prenderà il posto di Di Gregorio? Trapelano queste indiscrezioni per quanto riguarda la porta bianconera. La questione portiere in casa Juve è tutt’altro che definita e, secondo le ultime indiscrezioni, la prossima estate potrebbe portare a una vera e propria rivoluzione tra i pali. Se gennaio serve a puntellare, giugno sarà il mese delle grandi manovre. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il perno attorno al quale ruota l’intera strategia di rifondazione del reparto è Michele Di Gregorio. L’estremo difensore ex Monza è l’unico asset che permetterebbe al club di generare il “tesoretto” necessario. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

