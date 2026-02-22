Viareggio madre lascia le figlie di 3 e 4 anni chiuse in auto per andare a bere al Carnevale | salvate nella notte

Una madre di Viareggio ha lasciato le figlie di 3 e 4 anni chiuse in auto per andare a bere al Carnevale, causando preoccupazione tra i passanti. Le bambine sono state trovate infreddolite e in lacrime, mentre la madre si allontanava senza preoccuparsi delle conseguenze. La scena si è svolta nella notte tra coriandoli e luci colorate. La vicenda ha attirato l’attenzione di chi si trovava sul posto. La polizia sta indagando sui motivi di questa scelta.

Le bimbe trovate infreddolite e in lacrime. Doveva essere una giornata di festa, coriandoli e carri allegorici. Si è trasformata in una vicenda che lascia sgomenti. Una donna di circa quarant’anni ha lasciato le due figlie, di tre e quattro anni, chiuse in auto per diverse ore durante il Carnevale di Viareggio, mentre lei si tratteneva a bere e ballare. Le bambine sono state ritrovate infreddolite e in lacrime dagli agenti del commissariato di Viareggio, intervenuti dopo aver soccorso la madre in evidente stato di alterazione alcolica. Dal corso mascherato alla notte brava. La donna, residente nell’hinterland milanese e di origini russe, era arrivata sabato mattina in città con le figlie per assistere all’ultimo corso mascherato del celebre Carnevale di Viareggio. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

