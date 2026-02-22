Viareggio madre si ubriaca e lascia le bimbe chiuse in auto | denunciata

Una madre di Viareggio ha causato il suo arresto dopo aver bevuto troppo e aver lasciato due bambine chiuse in auto. La donna, trovata dai soccorritori in stato di alterazione, è stata portata in ospedale per le cure. Le piccole erano rimaste nel veicolo senza controllo per diversi minuti in piena giornata. I vicini hanno allertato le forze dell’ordine, preoccupati per la situazione. La donna rischia ora di affrontare un procedimento per abbandono di minori.

A Viareggio (Lucca) una donna, madre di due bambine di 3 e di 4 anni, si è ubriacata e ha lasciato le figlie per ore chiuse in auto. Le due, in lacrime e infreddolite, sono state soccorse dalle volanti del commissariato di polizia locale. Per la donna, trattenuta in ospedale in seguito all'abuso di alcol, è scattata la denuncia per abbandono di minori., Secondo quanto ricostruito, la donna, dopo aver assistito insieme alle figlie all'ultimo corso del Carnevale, avrebbe sistemato le bimbe nell'auto e poi si sarebbe allontanata. Alcune ore dopo, intorno alle 23 - secondo quanto si è appreso - la donna, ubriaca, è stata soccorsa da una volante della polizia e ha riferito agli agenti di aver lasciato le bambine in auto, ma di non ricordare dove la vettura fosse parcheggiata. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

