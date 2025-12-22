Segni Abbandono illecito di rifiuti in un’area periferica del territorio comunale 70enne segnalato all’Autorità Giudiziaria dalla Polizia Locale
Cronache Cittadine SEGNI – Nei giorni scorsi durante una attività mirata di controllo del territorio, gli agenti della Polizia Locale di Segni, L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
Leggi anche: Pomigliano d’Arco, operazione ambientale della Polizia Locale: sette sanzioni e due sequestri per trasporto illecito di rifiuti
Leggi anche: Avella, segnalato abbandono di rifiuti pericolosi: la Guardia Agroforestale chiede l’intervento del Comune
Scarica rifiuti di notte e pensa di farla franca: tradito dalle telecamere - Perché dietro ogni sacco lasciato per strada non c’è solo degrado, ma un danno concreto al decoro urbano e alla salute pubblica. mbnews.it
Prima denuncia a Bari per abbandono illecito dei rifiuti - È scattata a Bari la prima denuncia, seguita dal sequestro del veicolo, nell'ambito del contrasto all'abbandono illecito dei rifiuti, come prevede il nuovo decreto legge 116/2025 che inasprisce le ... ansa.it
Rimini, rifiuti abbandonati: solo domenica comminate 6 multe da 104 euro - Il Comune di Rimini intensifica le attività di contrasto all’abbandono illecito dei rifiuti sul territorio comunale. corriereromagna.it
Pietà e carità, misericordia e abbandono: ecco le virtù di san Giuseppe che il #Vangelo ci propone in questi ultimi giorni di #Avvento. Sono atteggiamenti che educano il cuore all’incontro con Cristo e con i fratelli, e che possono aiutarci ad essere segno della x.com
“Pietà e carità, misericordia e abbandono: ecco le virtù dell’uomo di Nazaret che la Liturgia oggi ci propone, affinché ci accompagnino in questi ultimi giorni di Avvento, verso il Santo Natale. Sono atteggiamenti importanti, che educano il cuore all’incontro con - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.