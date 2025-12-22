Segni Abbandono illecito di rifiuti in un’area periferica del territorio comunale 70enne segnalato all’Autorità Giudiziaria dalla Polizia Locale

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cronache Cittadine SEGNI – Nei giorni scorsi durante una attività mirata di controllo del territorio, gli agenti della Polizia Locale di Segni, L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

segni abbandono illecito di rifiuti in un8217area periferica del territorio comunale 70enne segnalato all8217autorit224 giudiziaria dalla polizia locale

© Cronachecittadine.it - Segni. Abbandono illecito di rifiuti in un’area periferica del territorio comunale. 70enne segnalato all’Autorità Giudiziaria dalla Polizia Locale

Leggi anche: Pomigliano d’Arco, operazione ambientale della Polizia Locale: sette sanzioni e due sequestri per trasporto illecito di rifiuti

Leggi anche: Avella, segnalato abbandono di rifiuti pericolosi: la Guardia Agroforestale chiede l’intervento del Comune

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

segni abbandono illecito rifiutiScarica rifiuti di notte e pensa di farla franca: tradito dalle telecamere - Perché dietro ogni sacco lasciato per strada non c’è solo degrado, ma un danno concreto al decoro urbano e alla salute pubblica. mbnews.it

Prima denuncia a Bari per abbandono illecito dei rifiuti - È scattata a Bari la prima denuncia, seguita dal sequestro del veicolo, nell'ambito del contrasto all'abbandono illecito dei rifiuti, come prevede il nuovo decreto legge 116/2025 che inasprisce le ... ansa.it

segni abbandono illecito rifiutiRimini, rifiuti abbandonati: solo domenica comminate 6 multe da 104 euro - Il Comune di Rimini intensifica le attività di contrasto all’abbandono illecito dei rifiuti sul territorio comunale. corriereromagna.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.