Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-02-2026 ore 18 | 25

Un incidente sulla A24 Roma-Teramo ha provocato code tra Carsoli Oricola e Vicovaro Mandela, rallentando il traffico in direzione Roma. La congestione si estende anche tra Vicovaro e Tivoli a causa di un altro incidente. Sul raccordo di Fiano Romano, si formano file in entrambe le direzioni a causa di un sinistro avvenuto in precedenza. La situazione resta critica anche sulla Cristoforo Colombo e sulla Pontina, con traffico molto intenso.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati all'ascolto della redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura segnaliamo un incidente sulla A24 roma-teramo che causa code tra Carsoli Oricola e Vicovaro Mandela in direzione Roma e proseguendo code qui per traffico intenso tra Vicovaro e Tivoli altro incidente sulla diramazione Roma nord e file alla chiesa del casello di Fiano Romano in direzione raccordo anulare è proprio sul raccordo risolto L'incidente è avvenuto in precedenza in carreggiata interna permangono code ma per traffico intenso tra Casilina e Ardeatina mentre in esterna coda tra Pontina e Tuscolana ci spostiamo sulla strada regionale raccordo di Fiuggi in provincia di Frosinone è l'incidente avvenuto in precedenza ancora traffico bloccato Al km 4 circa In entrambe le direzioni all'altezza di nanuccio su via Cristoforo Colombo il sinistro avvenuto in precedenza causa ancora code tra Casal Palocco via di Malafede in direzione Roma è sempre verso la capitale sulla Roma Fiumicino e rallentamenti tra Fiumicino e Raccordo Anulare infine sulla statale Pontina Si procede a rilento tra Pomezia e Castel di Decima in direzione Roma da Giorgia lonza e Astral infomobilità al momento è tutto Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

