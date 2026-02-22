Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-02-2026 ore 18 | 25

Un incidente sulla A24 Roma-Teramo ha provocato code tra Carsoli Oricola e Vicovaro Mandela, rallentando il traffico in direzione Roma. La congestione si estende anche tra Vicovaro e Tivoli a causa di un altro incidente. Sul raccordo di Fiano Romano, si formano file in entrambe le direzioni a causa di un sinistro avvenuto in precedenza. La situazione resta critica anche sulla Cristoforo Colombo e sulla Pontina, con traffico molto intenso.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati all'ascolto della redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura segnaliamo un incidente sulla A24 roma-teramo che causa code tra Carsoli Oricola e Vicovaro Mandela in direzione Roma e proseguendo code qui per traffico intenso tra Vicovaro e Tivoli altro incidente sulla diramazione Roma nord e file alla chiesa del casello di Fiano Romano in direzione raccordo anulare è proprio sul raccordo risolto L'incidente è avvenuto in precedenza in carreggiata interna permangono code ma per traffico intenso tra Casilina e Ardeatina mentre in esterna coda tra Pontina e Tuscolana ci spostiamo sulla strada regionale raccordo di Fiuggi in provincia di Frosinone è l'incidente avvenuto in precedenza ancora traffico bloccato Al km 4 circa In entrambe le direzioni all'altezza di nanuccio su via Cristoforo Colombo il sinistro avvenuto in precedenza causa ancora code tra Casal Palocco via di Malafede in direzione Roma è sempre verso la capitale sulla Roma Fiumicino e rallentamenti tra Fiumicino e Raccordo Anulare infine sulla statale Pontina Si procede a rilento tra Pomezia e Castel di Decima in direzione Roma da Giorgia lonza e Astral infomobilità al momento è tutto Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-02-2026 ore 07:25Un incidente sull'autostrada A1 tra Colleferro e Anagni ha causato rallentamenti, coinvolgendo due auto e occupando la corsia di emergenza.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-02-2026 ore 08:25La circolazione sulla A1 Roma-Napoli è tornata normale dopo un intervento tra Colleferro e Anagni, causato da un guasto precedente.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-02-2026 ore 10:25Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati delle relazioni di Altan infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura è risolto L'incidente ... romadailynews.it

Maltempo a Roma, strade allagate, traffico e trasporti in tilt e allerta meteo nel LazioDalle prime luci dell'alba di oggi, giovedì 12 febbraio 2026, la città di Roma è stata investita da una perturbazione ... msn.com

Agenda mobilità Roma 21-22 febbraio 2026: le principali modifiche alla viabilità della Capitale tra lavori e limitazioni, per organizzare al meglio i propri spostamenti - facebook.com facebook

#atac #roma #viabilità potature sulla Gianicolense, navette sostitutive sulla linea 8 e deviazioni per otto linee bus x.com