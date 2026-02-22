Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-02-2026 ore 08 | 25

La circolazione sulla A1 Roma-Napoli è tornata normale dopo un intervento tra Colleferro e Anagni, causato da un guasto precedente. Anche sulla A12 Roma-Tarquinia i blocchi sono stati rimossi dopo un incidente tra il bivio con la Roma Fiumicino e lo svincolo di Fregene. Oggi si svolge la penultima giornata della domenica ecologica, con divieti in due fasce orarie per ridurre il traffico in vista della partita Roma-Cremonese allo stadio Olimpico.

Astral infomobilità buona domenica e Ben ritrovati della federazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dall'autostrada A1 roma-napoli risolta un intervento in precedenza tra Colleferro e Anagni in direzione Napoli la circolazione al momento è scorrevole ci spostiamo sulla A12 Roma Tarquinia anche qui risolto l'incidente tra il bivio con la Roma Fiumicino lo svincolo di Fregene in direzione Aurelia cambio argomento oggi penultimo appuntamento della stagione con la domenica ecologica stop ai veicoli privati all'interno della fascia verde il divieto sarà attivo in due diversi momenti della giornata Il prima delle 7:30 alle 12:30 il secondo questo pomeriggio dalle 16 il 19 per agevolare gli spostamenti in previsione della partita Roma Cremonese in programma questa sera lo stadio Olimpico alle ore 20:45 la notizia in dettaglio sul nostro sito infomobilità Punto a spa. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-02-2026 ore 08:25La giornata a Roma si apre senza particolari problemi alla circolazione, secondo quanto riferisce Astral infomobilità.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-02-2026 ore 08:25Questa mattina le strade di Roma e della regione Lazio sono scese in attesa di nuovi lavori e modifiche al traffico.

