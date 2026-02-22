Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-02-2026 ore 07 | 25

Un incidente sull'autostrada A1 tra Colleferro e Anagni ha causato rallentamenti, coinvolgendo due auto e occupando la corsia di emergenza. La collisione ha rallentato il traffico su entrambe le corsie, creando disagi per chi viaggia verso Napoli. Contestualmente, sulla A12 tra Fregene e il bivio con Roma Fiumicino si registra un altro incidente senza code significative. Oggi, dalle 9 alle 22, i mezzi pesanti sono vietati sulle autostrade, per garantire maggiore sicurezza.

Astral infomobilità buona domenica e Bentrovati delle creazioni di attuale in mobilità un servizio della regione Lazio in apertura segnaliamo un incidente sull'autostrada A1 roma-napoli tra Colleferro e Anagni verso Napoli coinvolte due auto tra la corsia di emergenza è quella di marcia il traffico scorre su due corsie sulla A12 Roma Tarquinia un altro incidente tra il bivio con la Roma Fiumicino e lo svincolo di Fregene non provoca code prestare Attenzione La mia Margot mento ricordiamo che oggi dalle ore 9 alle ore 22 sarà in vigore il blocco dei mezzi pesanti sulle autostrade il divieto riguarderà tutti i veicoli con Massa superiore alle 7:30 in chiusura gli eventi questa sera allo Stadio Olimpico di Roma alle ore 20:45 si disputa l'incontro di calcio Roma Cremonese valevole per la 26esima giornata di Serie A Come di consueto attivi modifica la vita nella zona dell' impianto sportivo già diverse ore prima del Fischio d'inizio