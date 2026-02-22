Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-02-2026 ore 17 | 25

Un incidente sulla strada regionale sardo di Fiuggi ha causato il blocco del traffico al km 4 in entrambe le direzioni, mentre un altro scontro si è verificato su via Cristoforo Colombo, provocando code tra Casal Palocco e via di Malafede. La circolazione sulla A24 è tornata regolare dopo un sinistro sulla complanare, ma si segnalano ancora rallentamenti e code tra Carsoli e Tivoli. Le strade della zona restano molto congestionate.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura segnaliamo un incidente sulla strada regionale sardo di Fiuggi traffico bloccato Al km 4 circa In entrambe le direzioni all'altezza di Ranuccio in provincia di Frosinone altro incidente Ma certo siamo su via Cristoforo Colombo code tra Casal Palocco e via di Malafede direzione Roma risolto invece il sinistro avvenuto sul tratto Urbano della A24 in complanare ora la circolazione regolare tra lo svincolo di Tor Cervara è il raccordo anulare in direzione di quest'ultimo rimaniamo sulla Roma Teramo code a tratti per traffico intenso tra Carsoli Oricola e Tivoli in direzione Roma ci spostiamo sul Raccordo Anulare incidente avvenuto in precedenza in carreggiata interna causa ancora file tra Tuscolana e Ardeatina mentre i file qui per traffico intenso tra Laurentina e Tuscolana andiamo sulla statale Pontina Si procede a rilento tra Pomezia e Castel di Decima verso Roma ci spostiamo su via Aurelia code tra Marina di San Nicola e Pali Pietrara 9 Malagrotta in entrambi i casi verso la capitale su via Salaria rallentamenti tra Corese terra e Borgo Santa Maria in direzione Roma infine su via Appia rallentamenti nei pressi dei centri abitati di che Albano Laziale e Genzano di Roma nei due sensi di marcia e proseguendo code sempre nei due sensi di marcia all'altezza di Terracina da Giorgia Longo e Astral infomobilità al momento è tutto Grazie per l'attenzione e a più tardi un servizio della Regione Lazio

Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-02-2026 ore 17:25La viabilità a Roma resta complicata.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-02-2026 ore 17:25Il traffico a Roma e nel Lazio si intensifica a causa di diversi incidenti e veicoli in panne.

